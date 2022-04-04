Hayatını dün kaybeden eski milletvekillerinden Dr. Yüksel Tüccaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Tüccaroğlu için Meclis bahçesinde tören düzenlendi. Tüccaroğlu’nun naaşı, tören sonrası Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililerin katıldığı törende, merhum Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun ailesi de yer aldı.

Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun cenaze töreni programı, saygı duruşu ile başladı ve özgeçmişi okundu.

Törende, Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun eşi İnci Tüccaroğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

İnci Tüccaroğlu: “Sağlık Mücadelesinde Covid’e Yenildi”

Eşi İnci Tüccaroğlu, eşinin yıllarca sağlık mücadelesi verdiğini ve yendiğini, ancak Covid’e yenildiğini söyledi. Tüccaroğlu, eşinin, ailesine, hastalarına, topluma her zaman hizmet ettiğini, değer verdiğini vurguladı.

Töre: “Alçak gönüllü iyi bir insan olarak anımsayacağız”

Zorlu Töre de, aileye başsağlığı diledi. Töre, Tüccaroğlu’nun iki dönem milletvekilliği yaptığını, halkın hep içinde, hep yanında yer aldığını ifade etti, her zaman kişiliğiyle kendilerine örnek olduğunu söyledi.

Töre, Tüccaroğlu’nu her zaman halkçı, milliyetçi, alçak gönüllü iyi bir insan olarak anımsayacaklarını kaydetti.

Tatar: “Toplum sağlığı için de iz bırakan çalışmalar yaptı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Tüccaroğlu’nun toplum sağlığı için de iz bırakan çalışmalar yaptığını söyledi, ülkenin bir değerini kaybettiğini vurguladı ve her zaman kalplerindeki yerini koruyacağını kaydetti.

Dr. Yüksel Tüccaroğlu’nun özgeçmişi şöyle:

“Merhum Dr. Yüksel Tüccaroğlu 1939 yılında Baf’ta dünyaya geldi. 1964 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve ardından İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi’nde genel cerrahi ihtisası yaptı. 1969-1971 yıllarında, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde operatör olarak çalıştı. 1971 yılından sonra özel kliniğinde hizmet verdi. 1976'da yapılan genel seçimlerde Halkçı Parti’den, 1985 genel seçimlerinde de Ulusal Birlik Partisi’nden Lefkoşa milletvekili seçildi… Tüccaroğlu, evli ve bir çocuk ve bir torun sahibiydi.”

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