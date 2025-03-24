“Tüccar, fiyatları arttırma eğiliminde”

Ebru OSMAN

Türkiye’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla alınmasıyla birlikte Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi birçok hizmet sektörlerini derinden etkilemiş durumda…

YENİDÜZEN, dövizdeki yükselişin hizmet sektörü üzerindeki etkilerini ve alınacak önlemleri sektör temsilcilerine sordu.

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Arif Bayraktar; dövizin yükselmesine ilişkin restoranların ciddi anlamda etkilendiğini belirterek, birçok toptancının mal satışını durdurduğunu söyledi. Bayraktar, “Böyle devam ederse yakın bir zamanda tüm restoranlar kapanma noktasına gelecek” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, dövizin bu kadar yükselmesinin birçok sektörü sıkıntılı bir sürece sokacağını belirtti. Kamacıoğlu, devletin güçlü bir ekonomisi olması gerektiğini vurgulayarak, sıkıntılı süreçten geçen işletmelere el uzatarak destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Dövizin yükselmesiyle tüccarların fiyat artışı düşüncesine girdiğini belirten Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, dövizin düşmesiyle bu fikirden vazgeçtiklerini belirterek “marketçiler fiyatlarında yükselme eğilimi gösterseler bile fiyatlarda herhangi bir artış olacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç dövizin yükselmesiyle sektörlerinin gerçek anlamda etkilendiğini söyleyerek “insanlar dövizden dolayı yapacakları işi erteleyip ileriye atmak zorunda kaldılar“ dedi. Ardıç, kurların tekrardan sabit bir şekilde endekslenmesi gerektiğini vurgulayarak, Türk Lirası’ndan kurtulmamız gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Arif Bayraktar:

“Böyle devam ederse yakın bir zamanda tüm restoranlar kapanma noktasına gelecek”

YENİDÜZEN’e Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle ilgili konuşan RES-BİR Başkanı Arif Bayraktar, dövizin yükselmesi henüz fiyatlara yansımasa da, restoran sektörünün ciddi anlamda etkilendiğini söyledi. Bayraktar, birçok toptancının mal satışını durdurduğu bilgisini aldığını belirtirken, mevcut şartlarda sektörlerinin zor durumda olduğunu söyledi. Bu durumun birçok restoranları kapatma noktasına getirecek noktaya geldiğinin altını çizen Bayraktar şöyle devam etti; “Özellikle Kıbrıs’ın güneyi ile rekabet edememe gibi bir durumumuz var. Dövizin yükselmesine rağmen güneyin fiyatları bizden çok daha aşağıdadır. Ne yazık ki herhangi bir önlem alma yetkimiz yok, bir yaptırım gücümüz de yok, bizler yalnızca tepkimizi dile getirebiliriz. Önlem alması gereken ‘devletçilik’ oynayan hükümetimiz” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu:

“Dövizin yükselmesi tüm sektörleri ve ülkeyi sıkıntılı bir sürece sokacak”

YENİDÜZEN, KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’na dövizin yükselişi sektörünüzü nasıl etkiledi sorusuna, ekonominin bu kadar kötü olduğu dönemde, dövizin yükselmesinin de sektörlerini ve ülkeyi sıkıntılı bir sürece sokacağını ifade etti. Kamacıoğlu, “Kötü bir ekonomi döneminde bir de dövizlerin bu kadar çıkması oldukça zorlayıcı bir durum. Şu an da dövizin yükselmemesi tamamen bizim inisiyatifimiz ve kontrolümüz dışında yaşanan olaylar olmaktadır” dedi. Kamacıoğlu, durum değerlendirmesi yaparak güçlü bir devletin, güçlü bir ekonomisi olması gerektiğini ve sıkıntı yaşayan işletmelere el uzatmaları ve destek vermeleri gerektiğine değinerek “Biz yıllardır aynı şeyi söylüyoruz, sektördeki sıkıntıları aşabilmek için devlet ekonomisinin güçlü olması lazım” şeklinde konuştu.

Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu:

“Piyasaların döngüsü zaten sıkışık, fiyat artışıyla ilgili bir beklentim yok”

Marketçiler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesine ilişkin sektörlerinde, tüccarların fiyat değişikliğine gitme düşüncesi olduğunu ancak döviz kurlarının düşmesiyle birlikte sektörlerinde fiyat konusunda bir artış olmadığını belirtti. Nalcıoğlu, “İşler Ramazan dolayısıyla biraz oturaklı zaten, marketçiler fiyatlarında yükselme eğilimi gösterseler bile fiyatlarda herhangi bir artış olacağını zannetmiyorum. Piyasaların döngüsü zaten sıkışık, bu sıkışıklıktan fiyat artışıyla ilgili bir beklentim yok” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmet Ali Ardıç:

“Yaşadığımız durum bu ülkede Türk Lirası’ndan kurtulmamızın bir kanıtı oldu”

KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, dövizin yükselmesinin sektörlerini ciddi anlamda etkilediğini belirterek, “insanlar dövizden dolayı yapacakları işi erteleyip ileriye atmak zorunda kaldılar“ dedi.

Ardıç, sektörlerinde nasıl bir önlem almaları gerektiğini bilmediklerini, döviz kurlarının artık sabit bir şekilde endekslenmesi gerektiğini savundu. Ardıç, “Yaşadığımız durum bu ülkede Türk Lirası’ndan kurtulmamızın bir kanıtı oldu, devlet dairlerine gidiyorsun, harçları sterlin üzerinden yapıyorlar, elektrik kurumuna iş yaptırmak istiyorsun, hepsi sterlin üzerinden fiyat veriyor… Malların satışını da Sterline veya Euro’ya çevirelim, her şey sabitlensin ve bu iş bitsin, en güzeli o…” şeklinde konuştu.