TÜ-ÖRKON kumarhanelerde ücretsiz sigara verilmesine tepki gösterdi

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÜ-ÖRKON), kumarhaneleri, "yurttaşları Şans Oyunlarına çeşitli yöntemlerle alıştırma ve bağımlı hale getirmek için ücretsiz sigara, içki, izaz ikram ve piyango çekilişleri ile ikramiye verdiği" gerekçesiyle eleştirdi

Konfederasyondan yapılan açıklamada, "özellikle eşantiyon olarak verilmesi suç olan tütün ürünleri ile kapalı alanlarda sigara içilmesi yasak olmasına rağmen yasalara ısrarla uymayan kumarhanelerin, Sağlık Bakanlığına bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından denetlenmediği ve cezai müeyyidelerin uygulanmadığı" iddia edildi.

Açıklamada, tütün ürünlerinin bedava verilmesi ve içilmesine son verilmesi için Casinocular Birliğine, ayrıca, “casinoların denetlenmesi” için Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, casinolarda bulunan insanların ve çalışanların yaşamlarının tütün ürünlerinin içilmesi nedeniyle risk altında olduğu ve devlet bütçesine tedavi maliyetlerinin faturasının vergiler, harçlar fonlar ile yine tüketicilere çıkarıldığı da ifade edildi.