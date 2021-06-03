T&T: Ercan çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır

T&T Ercan Havalimanı’nın çift aşı ve çift PCR’lı karantinasız girişlere hazır olduğu bildirildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre salgının başladığı 2020’nin Mart ayından itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin öngörüleri doğrultusunda ICAO VE IATA kuralları da dikkate alınarak havalimanında yeni düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Genel Müdür M. Serhat Özçelik, “Havalimanındaki düzenlemelerde teknolojik değişimlere de uyum sağlandı. Temassız ısı ölçer ve termal kameralar kondu. Havalimanımızda 7/24 düzenli olarak özel cihazlarla ilaçlamalar ise aralıksız devam ediyor” dedi.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının COVID-19’a karşı yapılan Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığını da ifade etti.