“TSK var, MİT var, var oğlu var… Değişikliğe müsaade edeceklerini düşünmüyorum”

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Türkiye’nin, seçimlerin ardından olası bir iktidar değişimiyle birlikte Kıbrıs politikasında da değişime gitme ihtimaline ilişkin “Türkiye Devleti makamlarının (Kıbrıs politikasında) değişikliğe müsaade edeceklerini düşünmüyorum. Türkiye’nin MGK’sı, TSK’sı, MİT’i var, var oğlu var…” şeklinde konuştu.

Kıbrıs TV’de katıldığı programda soru üzerine konuşan Ersin Tatar, “iki devletli modelin” milli bir siyaset olduğunu söyleyerek, “Bu siyaseti bırakıp, 50 sene evvelki ya da Annan Planı dönemindeki sürece dönmek büyük kayıp olur” dedi.

İki devletli modelin, Türkiye’nin menfaatine olduğunu iddia eden Tatar, Türkiye’nin, seçimlerin ardından olası bir iktidar değişimiyle birlikte Kıbrıs politikasında da değişime gitme ihtimaline ilişkin şöyle konuştu:

“Artık milli siyaset yerleşti. Türkiye’deki makamların (Kıbrıs politikasında) bir değişikliğe müsaade edeceklerini düşünmüyorum. Türkiye’nin MGK’sı, TSK’sı, MİT’i var. Var oğlu var… Bunlar mutlaka en üstü düzeyde brelikte değerlendirme yaparlar. Benim gördüğüm, milli siyasetin değişeceğini düşünmüyorum.”

Tatar, Türkiye’deki seçimlere ilişkin, “hayırlısı ne ise o olsun” diyerek, “İki devletli siyasetin oluşumunda Tayyip Erdoğan’ın yaptığı katkıyı da saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.