Trump'tan ek gümrük vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda ülkeye ek gümrük vergileri açıkladı. Türkiye'den ABD'ye giden ürünler %15 ek gümrük vergisine tabi olacak. Türkiye için daha önce %10'luk bir gümrük vergisi açıklanmıştı.

Yeni vergiler 8 Ağustostan itibaren yürürlüğe girecek.

Trump bu vergileri göreve geldikten sonra açıklamış fakat ticaret anlaşması müzakereleri yürütmek için yürürlüğünü ertelemişti.

ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Kanada'ya yönelik gümrük vergisi %25'ten 35'e çıkarılırken Avrupa Birliği için bu oran, geçen haftaki anlaşmada kararlaştırıldığı üzere %15 oldu.

ABD ile ticaret anlaşması imzalayan bir diğer ülke olan İngiltere de %10 ek gümrük vergisine tabi olacak.

Öte yandan ABD'ye geçen yıl 63 milyar dolar ihracat yapan İsviçre %39 gibi büyük bir gümrük vergisine maruz kalacak.

İsviçre Devlet Başkanı Karin Keller-Sutter, gümrük vergisi yürürlüğe girmeden önce Trump'la bir son dakika görüşmesi yaptığını fakat bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

İsviçre Suriye, Laos ve Myanmar'ın ardından en çok gümrük vergisi getirilen ülke oldu.

Hindistan %25, Tayvan ise %20 gümrük vergisine tabi olacak.

Tayvan Devlet Başkanı Lai Çing-te, ABD ile ticaret müzakerelerinin sürdüğünü ve bu yüzden bunun geçici olduğunu söyledi.

Gümrük vergilerinin açıklanmasının ardından Asya piyasaları güne düşüşle başladı.

Güney Kore'de borsa %3'ten fazla düşerken bu oran Japonya'da %0,4, Avustralya'da %0,7, Çin'de %0,2 oldu.

Türkiye'nin komşularından Suriye'ye %41 ve Irak'a %35 ek gümrük vergisi getirildi.

Çin'e yönelik yeni gümrük vergileri ise 12 Ağustos'a kadar ertelenmişti. İki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor.

ABD'nin bir diğer büyük ticaret ortağı Meksika'ya yönelik gümrük vergileri de 90 günlüğüne ertelendi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu süreyi uzun vadeli bir ticaret anlaşmasında uzlaşmak için kullanacaklarını yazdı.

ABD Hazine Bakanlığı bu yıl gümrük vergilerinden 200-300 milyar dolarlık ek gelir elde edeceklerini hesaplıyor.

ABD Başkanı Trump bu gece açıkladığı gümrük vergilerinin yanı sıra, 8 Ağustos'a kadar Ukrayna ile bir ateşkes imzalamaması durumunda Rusya'dan gaz ve petrol alan ülkelere de ek bir gümrük vergisi uygulamayı planlıyor.