Trump'tan 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

Bu ülkeler Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

Trump, Başkanlık Kararnamesi ile 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişlerine de kısmi kısıtlamalar getirdi.

Bu ülkeler Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela.

Trump'ın kararnamesi, geçerli vize sahiplerini ve ABD'de daimi ikamet izni olanları edenleri kapsamıyor.

Alınan karar, 9 Haziran Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Trump 2017'de de benzer bir karar almıştı

Trump birinci başkanlık döneminde de benzer bir karar almış ve 2017'de imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ile nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamıştı.

O dönem bu ülkeler İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen'di.

Daha sonra bu ülkelere Kuzey Kore, Venezuela ve Çad da eklenmişti.

Trump'ın kararı ABD'de mahkemelere taşınmış ve yasal bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Yüksek Mahkeme 2018'de dörde karşı beş oyla yasağın ABD Anayasası'na uygun olduğuna ve sürebileceğine hükmetmişti.

Trump'ın 2020'de başkanlık seçimini kaybetmesi ve Joe Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasının ardından söz konusu seyahat yasakları da son bulmuştu.