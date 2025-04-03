Trump 'vergi' hamlelerini duyurdu

ABD Başkanı Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranının yüzde 10 olacağını açıkladı. Trump'ın açıkladığı tabloda, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, İngiltere'ye yüzde 10, İsrail'e yüzde 17, Türkiye'ye yüzde 10 gümrük vergisi getirildiği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmaların satır başları şu şekilde:

"Bu gece yarısından itibaren dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 vergi getiriyoruz

ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız.

ABD artık hastalarımızı tedavi edecek kadar antibiyotik üretemiyor.

Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü.

ABD'ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağız

Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin."