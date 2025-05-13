Trump, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıracağını duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bunun "Suriye halkı için önemli bir dönüm noktası" olduğunu ifade etti.
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Trump, Körfez ülkeleri turuna Suudi Arabistan'da başladı. Başkenti Riyad'daki yatırım forumunda yaptığı konuşmada "Büyük olabilmeleri adına bir şans verebilmek için Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması talimatı vereceğim" dedi.
"Şimdi onların ışıldama zamanı. Hepsini kaldırıyoruz. İyi şanslar Suriye, bize çok özel bir şey göster" diye konuştu.
ABD Başkanı, yaptırımların önemli bir işleve hizmet ettiğini ama şimdi Suriye için ilerleme zamanı olduğunu söyledi.
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