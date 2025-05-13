Trump, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldıracağını duyurdu

Trump, Körfez ülkeleri turuna Suudi Arabistan'da başladı. Başkenti Riyad'daki yatırım forumunda yaptığı konuşmada "Büyük olabilmeleri adına bir şans verebilmek için Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması talimatı vereceğim" dedi.

"Şimdi onların ışıldama zamanı. Hepsini kaldırıyoruz. İyi şanslar Suriye, bize çok özel bir şey göster" diye konuştu.

ABD Başkanı, yaptırımların önemli bir işleve hizmet ettiğini ama şimdi Suriye için ilerleme zamanı olduğunu söyledi.