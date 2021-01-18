Trodos'tan alışılmadık görüntüler

Kış aylarının gözde mekanlarından Trodos, beyaza büründü ancak geçmiş yıllarda yaşanan yoğunluktan eser yok .

Güneyde yayınlanan gazeteler, Trodos’a da yoğun kar yağışının gerçekleştiğini, bazı yolların kapandığını belirtirken, Trodos’a gitmek için SMS göndererek izin alan kişi sayısının ise sadece 150’de kaldığını aktardı.

Öte yandan Kıbrıs geneline hakim olan kötü hava şartları özellikle Limasol bölgesinde etkili oldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, dün ada genelinde etkili olan kötü hava koşullarının Limasol’da su basmalarına ve elektriklerin kesilmesine sebep olduğunu yazdılar.

Fotoğraflar CNA