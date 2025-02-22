Trodos'ta sıcaklık -9'u görecek

Son günlerde soğuk hava etkisini gösterirken, Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Trodos'ta sıcaklığın -9 dereceye kadar düşeceğini açıkladı.

'Mercan' adı verilen soğuk hava kütlesinin etkili olduğunu açıklayan Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, aşırı düşük sıcaklıklar için sarı hava uyarısı Cumartesi 22.00'den Pazar 08.00'e kadar yürürlükte olacağını ifade etti.

Cyprus Mail'in haberine göre, bugün gündüz sıcaklığın iç kesimlerde 8, sahilde 11, yüksek dağlık bölgelerde ise -2 derece civarına ulaşacağını, gece ise sıcaklığın iç kesimlerde 0 dereceye, kıyı kesimde 2 dereceye ve en yüksek dağlarda -9 dereceye düşecek.

Soğuk hava kütlesinin Pazartesi gününe kadar devam edeceği belirtilen haberde, Salı günü hafif bir artış beklendiği ifade edildi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde de bu sabah Diprkarpaz bölgesinde kar yağışı etkili olurken, kuzeydeki Meteoroloji Dairesi hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı beklentisi olduğunu açıklamıştı.