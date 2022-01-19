Trodos'ta mahsur kaldılar
Sabah saatlerinden beridir yoğun kar yağışı altında olan Trodos’ta kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
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Sabah saatlerinden beridir yoğun kar yağışı altında olan Trodos’ta kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığı bildirildi.
Rum radyosuna konuşan Trodos’taki meteoroloji istasyonu yetkilisi İrodotos Panayidis, Trodos platosundaki kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığını, hava sıcaklığının da öğle saatlerinde sıfırın altında 6 derece santigrat dolayında olduğunu açıkladı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği ve yollarda buzlanma görüldüğü belirtilirken sabah saatlerinde 10 civarında kişinin araçlarıyla yollarda mahsur kaldığı bilgisi de verildi.
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