Trodos’da altın rezervi bulundu

Merkezi Kıbrıs’ın güneyinde bulunan Venus Minerals adlı şirket, Trodos Dağları bölgesindeki Kokkinoya rezervinde yaptığı araştırmalarda altın madenine ulaştığını açıkladı.

Alithia gazetesi, şirketin yürüttüğü “Magellan Project” adlı çalışma kapsamındaki araştırmalarında, bölgede “yüksek bakır ve altın konsantrasyonuna” rastlandığının ve bunun da, daha önceki sondajların sonuçlarını teyit ettiğinin açıklandığını yazdı.

Gazete, bu sonuçların ilk sondajın sonuçları olduğunu ve kalan sekiz sondajın sonuçlarının da ilerleyen haftalarda açıklanacağını kaydetti.