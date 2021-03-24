Trodos’a kar yağdı

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu Kıbrıs’ta, adanın güneyindeki Trodos dağlarına kar yağdı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Kıbrıs polisi Platres, Karvuna ve Prodromo’dan Trodos’a giden yollardaki kar ve buzlanma nedeniyle bu sabahtan itibaren bu yollarda dört çeker ve zincir takılı araçların seyredebileceği uyarısında bulundu.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı, Pedulas – Prodromo yolu ile Pedulas – Pinewood – Kakopetria yolunun trafiğe açık olduğu, fakat yolun kaygan olması nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve güvenli mesafeyi aşmamaları uyarısı yapıldı.