Trodos'a ilk kar düştü

Kitasweather hava durumu platformuna göre Troodos'a Kasım ayında ilk kez bu Pazar hafif kar yağdı.

Trodos'ta saat 15.40 sıralarında meydana gelen kar yağışı sadece beş dakika sürdü. Cyprus Mail'de yer alan habere göre Pazar gecesi yüksek dağlarda don oluşması beklenirken, sıcaklıkların 1 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Habere göre iç kesimlerde sıcaklığın ortalama 12 derece, güney ve doğu kıyılarında 13 derece, batı ve kuzey kıyılarında ise 14 derece civarında olması bekleniyor.

Pazartesi günü sıcaklıklar iç kesimlerde ve kıyı kesimlerde 23C'ye, yüksek dağlarda ise 11C'ye yükselecek.

Fotoğraflar: Weather Forecast - İerodiakonou