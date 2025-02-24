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Trodos'a giden tüm yollar tehlikeli

Trodos'a giden tüm yollar tehlikeli

Kıbrıs’ın güneyinde Polis, buzlanma nedeniyle Trodos ve diğer dağlık bölgelerdeki tüm yolların tehlikeli olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

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Kıbrıs’ın güneyinde Polis, buzlanma nedeniyle Trodos ve diğer dağlık bölgelerdeki tüm yolların tehlikeli olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, kentsel alanlarda ve otoyollarda herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Sıcaklıkların perşembe günü kademeli olarak artarak mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.

Chionistra’da saat 05.00 itibarıyla kar kalınlığının 5 cm olduğu bildirildi.

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