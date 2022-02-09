Trodos yolları kapandı

Trodos Dağları’ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle tüm yolların kapandığı ve yalnızca 4X4 araçlar ile lastik zinciri olan araçların yukarı çıkışına izin verildiği açıklandı.

Haber kaynakları, polisten yapılan açıklamada dağlık bölgelerde yoğun kar yağışı olduğundan, yolların kaygan ve görüş mesafesinin az olduğunun kaydedildiğini ve sürücülere dikkatli olmaları uyarısının yapıldığını duyurdu.