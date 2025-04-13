Trodos beyaza büründü

Trodos’ta, bugün kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Güneydeki internet haber siteleri sabah itibarıyla yaptıkları paylaşımlarla nisan ayında Trodos’a kar yağmasının yarattığı şaşkınlığa yer verdiler.

“Sigmalive” internet sayfası yoğun kar yağışı nedeniyle Karvuna-Trodos, Prodroumu-Trodos ve Platres-Trodos yollarının, sadece 4 çekişli ve zincirli araçlara açık olduğunu belirtti.

Habere göre polis ayrıca dağlık ve yarı dağlık yerlere gidecek olan kişilerin polis duyurularını da takip etmesi tavsiyesinde bulundu.

Kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.