Trodos beyaza büründü

Kıbrıs adası son günlerde soğuk havanın etkisi altında... Soğuk hava, Kıbrıs’ın en yüksek noktası olan Trodos Dağları’nın da beyaza bürünmesine neden oldu. Sabahın erken saatlerinden başlayan kar yağışı gün boyu devam ederken, Trodos beyaz örtüyle kaplandı.

Trodos’ta kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: George George (Kitasweather)