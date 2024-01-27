Trodos beyaz örtüyle kaplandı

Soğuk hava dalgasının etkisini iyice gösterdiği bu günlerde Trodos Dağları beyaz örtü ile kaplandı.

Dün, gün boyunca yağan kar, Trodos Dağları'nı beyaza bürüdü. Cyprus Mail'in haberine göre, soğuk havanın etkisini sürdüreceği ve dağlık kesimlerde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Meteoroloji Dairesi ise dün yaptığı açıklamada, ülkenin soğuk hava kütlesinin etkisi altında olduğu ve önümüzdeki günlerde Beşparmak Dağları'nda kar yağışının olması beklendiğini açıklamıştı.

Meteoroloji, denizlerde fırtınamsı rüzgar olacağını da duyurmuştu.