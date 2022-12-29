Trenyolu Polikliniğinde tadilat polemiği!

▶ Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Sağlık Bakanlığı İhale Birimi Sorumlusu Kemal Taçkıran ise çalışmaların Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini ifade ederek, “Şartnameye aykırı bir durum varsa onay vermeyiz” dedi.

Fehime ALASYA

Trenyolu Poliklinik Binası ‘genel tamir ve tadilat işleri’ ihalesini alan şirketin şartnameye uygun çalışmadığı iddia edildi. İhaleyi alan ve ‘genel tamir-tadilat’ işlerini yürüten Kemal Aktunç İnşaat Direktörü Kemal Aktunç ise tüm çalışmaların teknik şartnameye uygun olduğunu belirtti.

Projedeki çalışmaların tümünün teknik şartnamede olduğunu ifade eden Aktunç, “Çalışmalar adım adım Planlama İnşaat Dairesi tarafından kontrol ediliyor. Şartname dışına çıkamayız” dedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Sağlık Bakanlığı İhale Birimi Sorumlusu Kemal Taçkıran ise çalışmaların Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından düzenli olarak kontrol edildiğini ifade ederek, “Şartnameye aykırı bir durum varsa onay vermeyiz” dedi. Trenyolu Poliklinik Binası ‘genel tamir ve tadilat işleri’ ihalesine ait özel idari şartnamede ise projenin Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından hazırlanan ve özel teknik şartnameler esas alınarak, yapım işinin, birinci sınıf işçilik ve malzeme ile yapılacağı yer aldı.

Şartnamede, ihale sonucu projenin anahtar teslim hazır halde teslim edileceği ve kontrol işlerinin Planlama İnşaat Dairesi tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Bunun yanında yapım işinin süresi ise 60 gün olarak belirlendi.

267/2022 numaralı ihale için ayrılmış toplam tahmini değer ise 2 Milyon 132 bin TL olarak belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı İhale Birimi Sorumlusu Kemal Taçkıran:

“Çalışmalar kontrol ediliyor, şartnameye aykırı bir durum varsa onay vermeyiz”

Yapım ihalelerinin Planlama ve İnşaat Dairesi gözetmenliğinde çalışmalarını yürüttüğünü anlatan Sağlık Bakanlığı İhale Birimi Sorumlusu Kemal Taçkıran, “Çalışmalar kontrol ediliyor, biz de anahtar tesliminde onay veriyoruz, şartnameye aykırı bir durum varsa onay vermeyiz” dedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan Taçkıran, şunları ifade etti:

“İş tesliminde taleplerimizin tümün de teslim almadan denetleriz. Bu tarz bir durum olursa faturası ve işi onaylanmaz ve yeniden yapılması istenir. Eski kapının yeniden takılması gibi bir işin yapılacağına inanmıyorum, kaldı ki yapılsa dahi onay almaz. Belki de şartnamede ek maliyet olmasın diye, kapının durumu iyidir diye, kapının değişmesini istemedik. Kapı değişecekse değişilir, planlama İnşaat arada gidip denetler, biz de denetleriz, iş tesliminde bir sıkıntı olmazsa sorun olduğu belirtilir.”

İhaleyi alan ve çalışmalara başlayan Kemal Aktunç İnşaat LTD Direktörü Kemal Aktunç:

“Sözleşmeye göre hareket etmek zorundayım”

Projenin düzenli olarak Planlama İnşaat Dairesi tarafından kontrol edildiğini belirten İhale sahibi İnşaat Direktörü Kemal Aktunç, kendisine projeyle ilgili bir şikayet ulaşmadığını anlattı.

Çalışmalar sırasında kimi zaman hastanedeki görevliler tarafından çeşitli talepler aldığını anlatan Aktunç, “Hastanede bir görevli geliyor, şunu böyle değil, şöyle yapın diyor, diğeri geliyor bunu burada böyle yapın, burada yapmayın diyor ama ben sözleşmeye göre hareket etmek zorundayım. Dileyen herkes bu şartnamelere ulaşıp bakabilir.” yorumunda bulundu.

Aktunç, şartnamede olmayan ve talep edilen bazı ek çalışmaları yine Planlama İnşaat Dairesi onayı ve emri ile teknik şartname dışına çıkarak yapabildiklerini anlattı.

Aktunç, şöyle devam etti:

“Her sabah işin kontrolü için gidiyorum, herhangi bir sorun görmedim, her işin çalışması için ayrı taşeron ile çalışıyorum. Kapısı, camı ayrı, boyası ayrı… Tüm işlemler Planlama İnşaat Dairesi tarafından kontrol ve onay ile yapılıyor. Şartnamede yazanlara uymak zorundayım, uyuyorum, olmayan şeyleri de ‘kontrol bölümünden onay veya emir alarak’ yapıyorum. Şikâyeti olanlar bana da Planlama İnşaat Dairesi’ne de ulaşabilir, eğer herhangi bir kusur varsa bunu hemen düzeltmeye, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmaya hazırız.”