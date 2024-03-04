TREMEŞELİ Holding, ‘Salamis Sea Palace’ projesini tanıttı

2008 yılında faaliyete geçen TREMEŞELİ Holding, 'Salamis Sea Palace' projesini yaptığı etkinlikle tanıttı. Yeniboğaziçi bölgesinde konumlanan, lüks villa konsepti ile hazırlanan 'Salamis Sea Palace' Projesi, ‘KKTC’de 129 konut tipi daire ve 8 villa ile hayata geçiyor. TREMEŞELİ Holding, 10 milyon sterlinlik yatırım bedeline sahip “Salamis Sea Palace” projesini Türkiye’nin ünlü sunucularından Burcu Esmersoy ve şarkıcı Derya Uluğ’un sahne performansıyla tanıttı. Özel dansçıların sergilediği görsel şov, projenin büyüleyici atmosferini misafirlere yaşattı. Geceye dünyanın birçok yerinden sayısız misafir katıldı. Davetliler arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da vardı.

Mustafa Emirkan: “16 yıllık tecrübemiz, Salamis Sea Palace’a yansıdı”

TREMEŞELİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emirkan, 16 yıllık tecrübelerini projeye aktardıklarını söyledi.

Emirkan gecede şöyle konuştu:

“129 adet konut, 8 farklı villadan oluşan ‘Salamis Sea Palace’ projemizde her bütçeye ve tercihe uygun seçeneklerimiz mevcut. 4 blok ve 8 bungalow’dan oluşan projemizde Studio, Penthouse, Loft ve 2+1 daire tipleriyle konforlu yaşamın kapılarını aralıyor. Yeşil alan, cafe&restoran, spor salonu, ticari alanlar, havuz, spor alanları, yürüme parkuru, spa, hobi odası, otopark ve 7/24 güvenlik sisteminin yer aldığı Salamis Sea Palace, bir yaşam alanı olarak düşünüldü. Her blokta kapalı otopark alanı, daireler içinde depolama alanı buluyor. Bu proje aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlarken, istihdamı da beraberinde getirecek.”

“Yeniboğaziçi bölgesi değerini her gün arttırıyor”

TREMEŞELİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emirkan, konuşmasının devamında projelerinde lokasyonlara dikkat ettiklerini belirtti. Yeniboğaziçi bölgesinin stratejik konumu, yatırımcılara sunduğu elverişli imkânları, doğal güzellikleri ve değerini her geçen gün artıran gayrimenkul seçenekleri ile Kuzey Kıbrıs, ev sahibi olmak için tercih edebileceğiniz en güzel lokasyonlardan biri” diyen Emirkan, ‘Rosedale’ ve ‘Suntree’ yapımı devam eden projeleri olduğunu söyledi. Rosedale projesinin 2.etabı olan ‘Rosedale Extented’ projelerinin satışına başladıklarını da belirten Mustafa Emirkan, “Butterfly projemiz ise Dominik’te başlayacak” açıklamasını yaptı.

“Çevreye duyarlı bir proje”

“Salamis Sea Palace, projesi hakkında da bilgi veren Mustafa Emirkan, “Projemiz aynı zamanda çevreye duyarlı tasarımı ile dikkat çekiyor. Yeşil alanların ve doğal peyzajın korunması, enerji verimliliği ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, TREMEŞELİ Holding’in çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüzü yansıtıyor. Bu da projeye olan odağı artırıyor ve çevreye duyarlı bireylerin tercihlerini etkiliyor” ifadelerini kullandı.

TREMEŞELİ Holding’in geçmişi

TREMEŞELİ Holding 2008 yılında Mustafa Emirkan tarafından kuruldu. İngiltere’de belediye evlerinin inşaatıyla sektöre adımını attı. 2012 yılında yurtdışında Çin ve Koreli şirketlerle konsorsiyum olarak ihalelere başlandı. Uganda’da yol, su ve boru hattı çalışmaları gibi projelerde işbirliğinde bulunuldu. 2012 yılında TRAK TRADE kuruldu. 2016 yılında Türk şirketlerle işbirliği yaparak yaparak Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerdede ihale alımlarına başlandı. 2017 yılında Uganda'da HAUL GLOBAL kuruldu. Uganda’nn kaliteli kahvesi olan Uganda kahvesi ticaretine başlandı. 2019 yılında Türkiyede AS GLOBAL ortaklığı başladı. 2020 yılında Dominik'te pro üretimine başlandı. 2022 yılında ‘KKTC’de TREMESELI CONSTRUCTION kuruldu ve ilk proje olan Rosedale villaları hayata geçti. 2022 yılında Viyana'da konteynerlerde sebze ve meyve üretimi yapılan VERTICAL FIELD projesi başladı. 2023 yılında PALMERS ortaklığı başladı.