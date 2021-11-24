Translar ve interseks ameliyatları için iş birliği çağrısı 

Kuir Kıbrıs Derneği, trans ve interseks ameliyatları konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirtti ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden (KTTB) destek istedi.

Dernek ve Birlik yetkililerinin online gerçekleştirdiği görüşmede Kuir Kıbrıs aktivisti Ömür Ray, translara cinsiyet uyum ameliyatlarının yasalar ve savcılık görüşü ile zorunlu kılındığını bu durumun dünyada artık değiştiğini ve kişinin beyanının cinsiyet belirlenimi için yeterli olduğunu kaydetti.

Kuir Kıbrıs aktivisti Erman Dolmacı, intersekslerin ise tıbbi müdahalelere mecbur bırakıldığını, bu operasyonların çoğunun tıbbi gerekliliği olmayan müdahaleler olduğunu savundu.

Dolmacı, intersekslerin doğumda ailelerine çocuklarının durumu ile ilgili bilgi verip ilerde sorun yaşamaması adına kız veya oğlan olarak hayatına devam etmesi için operasyon yapılması gerektiği anlatılıp interseks çocuklara doğarkenden tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirtti. Bu operasyonların yapılan birçok araştırmaya göre çok az yüzdesinin tıbbi olarak gerekliliği olan ameliyatlar olduğunu geriye kalan kısmının ise çocuğun ilerleyen yaşlarda toplumsal normlara uyum sağlaması için yapıldığını belirten Dolmacı, küçük yaştaki çocuklara bu tarz tıbbi gerekliliği olmayan ameliyatların yapılmasının çok büyük insan hakkı ihlali olduğunu söyledi.

Dolmacı, bu yönde KTTB ile ortak çalışma yapmak istediklerini söyledi.

Psikiyatristlerin translara tavrı çok kötü

Transların, cinsiyet uyum sürecinde ve sosyal destek almak için Barış ve Ruh Hastanesi’ne gitmek zorunda bırakıldıklarını kaydeden Dolmacı, burada psikiyatristlerin translara yönelik tavırlarının ayrımcı, şiddet içerikli ve oldukça aşağılayıcı olduğunu öne süren Dolmacı, “Bu doktorlara yönelik eğitimler ve farkındalık çalışmaları yapılabilir” dedi.

HIV ilaçlarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor

HIV ile yaşayanların katmanlaşmış bir ayrımcılık ile karşı karşıya kaldığını savunan Dolmacı, HIV taşıyanların işe alınmadıkları veya ortaya çıktığı zaman işten atıldıklarını savundu. Dolmacı sadece Lefkoşa’da anonim olarak HIV testlerinin yapıldığını, bunun başka bölgelerde de yapılması gerektiğini ayrıca HIV’le yaşayanların ilaçlara erişimde de ciddi sıkıntılar yaşadıkları belirtildi.