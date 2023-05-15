Trafikte son bir haftada 1311 rapor

Ülke genelinde 8-14 Mayıs tarihleri arasında polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 1311 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücülerin 363'ü süratli, 10'u tehlikeli, 25'i dikkatsiz, 115'i seyrüsefer ruhsatsız, 7'si sürüş ehliyetsiz, 115'i emniyet kemersiz, 48'i muayenesiz, 33'ü sigortasız, 38'i alkollü, 5'i “A” yol kullanma izinsiz, 3'ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 236'sı seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan, 109'u trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 8'i trafik ışıklarına uymamaktan, 3'ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 3'ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan ve 190'ı diğer trafik suçlarından rapor edildi.