Trafikte kalp krizi geçirmişti: Fatih Aktaş’ın vedası

Aracıyla trafikte seyrederken kalp krizi geçirip kaza yapan 41 yaşındaki Fatih Aktaş, hayata tutunamadı.

Gönyeli’de Pazartesi günü, yönetimindeki aracıyla seyrettiği sırada kalp krizi geçirmesi sonucu kaza yapan Fatih Aktaş, hayatını kaybetti.

Gardiyan olan Fatih Aktaş’ın ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğdu.

Aktaş’ın cenazesi yarın (23 Haziran Perşembe) öğle namazına müteakip Yedikonuk Köy Mezarlığına defnedilecek.

Sağlık sektöründe hizmet veren Songül Kaplan ile Nurcan Özkan’ın kardeşi olan Fatih Aktaş’ın da hemşirelik mezunu olduğu ve gardiyanlık yaptığı ifade edildi, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Birliği, Aktaş’ın ölümüyle ilgili duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Paylaşımda; “Meslektaşlarımız Sayın Nurcan ÖZKAN ve Sayın Songül KAPLAN'ın kardeşi ayni zamanda hemşirelik mezunu olup gardiyanlık yapan iyi insan Fatih AKTAŞ'ın genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.” dendi.

Neler yaşanmıştı?

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgilere göre kaza 19 Haziran saat 14.00’te, Gönyeli’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda meydana gelmişti. FV 225 plakalı araçla çift şeritli yolun soldan ikinci şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyreden 41 yaşındaki Fatih Aktaş, seyrettiği yol üzerinde bulunan Gönyeli çemberine geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için durmuş, Aktaş, beklemekte olduğu esnada kalp krizi geçirmesi sonucu aracın gaz pedalına kendi iradesi dışında bastıktan sonra araç kontrolsüz bir şekilde hareket edip seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Girne’ye ayrılan yol refüjüne çarpmıştı. Ardından yoluna devam ederek Girne anayolu istikametinden gelen yol refüjüne de çarpan Aktaş, kazadan sonra 112 Acil Servis ambulansıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, kalp krizi teşhisiyle ilk müdahalesinin yapılmasının ardından genel yoğun bakım servisine alınmıştı.