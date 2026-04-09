Trafikte bir ölüm daha!
Mağusa'da 12 Ocak'ta geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan 22 yaşındaki Aziz Bakıcı, Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mağusa'da 12 Ocak'ta geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan 22 yaşındaki Aziz Bakıcı, Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
12 Ocak akşamı Mağusa'daki Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yaya olarak yolun sağından soluna doğru geçmeye çalışan 22 yaşındaki Aziz Bakıcı'ya 43 yaşındaki Aydın Toprak'ın kullandığı JD 251 plakalı çift kabin araç çarpmıştı.
Kazada ağır yaralanan Bakıcı, o günden bu yana Türkiye'de tedavi görüyordu. Polis, Bakıcı'nın bugün yaşam mücadelesini kaybettiğini açıkladı.
