Trafikte başlayan husumet park yerinde bıçaklı kavgaya dönüştü

Trafikte yaşanan tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişinin karıştığı kavgada bir kişi yaralandı. Olay sonrası tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Polis memuru İpek Üzüm mahkemede olguları aktardı.

Polis, 08.04.2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Lefkoşa’da bir araç park yeri içerisinde, daha önce trafikte yaşanan tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan zanlı ile H.D.’nin (E-20) park yerinde tartıştığını söyledi.

Polis, tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaptıkları sırada, zanlının 15 santimlik çakı ile H.D.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığını belirtti.

Polis, H.D.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde bir ile iki santim kesiler oluştuğunu, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının tutuklandığını, çakının olay yerinde bulunarak emare alındığını, gerekli soruşturmanın yapıldığını, ifadelerin alındığını ve kamera kayıtlarının temin edildiğini belirtti.

Polis, zanlının öğrenci olduğunu ve aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini söyleyerek teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün polise ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.