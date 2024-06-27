Trafikte 6 ayda ağır bilanço

Serap ŞAHİN

Trafikte, 2024 yılının ilk 6 aylık bilançosu ağır oldu; 1509 trafik kazasında 21 kişi öldü, 437 kişi ise yaralandı.

Geçtiğimiz 2023 yılında 43 kişi trafik kazasında hayatını kaybederken, 2024 yılının sadece 6 ayında 21 kişi trafikte can verdi.

Polis Basın Subaylığı’nın basına yansıyan trafik verilerine göre 2024 yılında 27 Haziran’a kadar olan sürede toplamda bin 509 trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen trafik kazalarında 437 kişi yaralanırken, 21 kişi hayatını kaybetti.

Meydana gelen trafik kazalarının ilçelere göre dağılımında; 480 trafik kazası ile Lefkoşa başı çekti.

Söz konusu dönemde trafik kaza sebeplerinde 327 süratli araç kullanmak, 230 dikkatsiz sürüş, 205 kavşakta durmamak, 161 yakın takip ve 186 trafik kazası da diğer etkenler olarak kayıtlara geçti.

6 ayda 21 kişi hayatını kaybetti

Trafikte 2024 yılının 27 Haziran’a kadar olan süreçte basına yansıyan toplam bin 509 trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen kazalarda 21 kişi hayatını kaybederken, 437 kişi de yaralandı.

Lefkoşa ilk sırada

Meydana gelen trafik kazalarının ilçelere göre dağılımında; 480 trafik kazası ile Lefkoşa başı çekti. 408 kaza ile Girne ikinci sırada yer alırken, 297 kaza ile Mağusa üçüncü, 113 kaza ile Güzelyurt dördüncü, 109 kaza ile İskele beşinci sırada trafik raporlarına yansıdı.

Kaza sebeplerinde sürat başı çekti

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; 327 süratli araç kullanmak, 230 dikkatsiz sürüş, 205 kavşakta durmamak, 161 yakın takip ve 186 trafik kazası da diğer etkenler olarak kayıtlara geçti.