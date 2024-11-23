Trafik yine can aldı!

Güneşköy Su Tesisleri Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU ve araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Maria Anatolyevna DANOVSKAYA hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabahın ilk saatlerinde 01.50 sıralarında Emre Artuğ Çiftçioğlu'nun kullandığı aracın yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana geldi.

Polis kazayı şu açıklama ile duyurdu:

23.11.2024 tarihinde, saat 01.50 sıralarında, Güneşköy Su Tesisleri Yolu üzerinde, Bademliköy'de sakin Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU (E-30), yönetimindeki GY 417 plakalı jeep araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundan çıkıp tekrar kontrolsüzce yola girip bu kez yolun sağından yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Emre Artuğ ÇİFTÇİOĞLU ve araçta yolcu olarak bulunan Bademliköy'de sakin Maria Anatolyevna DANOVSKAYA (K-29) ile araç içerisinde bulunan bir köpek yaşamlarını yitirmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.