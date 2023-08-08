Trafik suçu işleyenler yandı

► Trafik cezaları, asgari ücretin belirlenmesiyle cep yakmaya başladı. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 13 bin 563 TL’den 18 bin 103 TL’ye yükseldi. Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmenin cezası da 9 bin 51 TL oldu.

BAZI TRAFİK CEZALARI ŞÖYLE:

● Hız sınırını aşmak ve seyrüsefersiz araç kullanmak: 1810 TL para cezası

● Ehliyetsiz araç kullanmak: 18 bin 103 TL ,100 puan.

● Kırmızı ışıkta geçmek: 3 bin 620 TL, 30 puan.

● Alkollü araç kullanmak: 9 bin 51 TL, 100 puan.

Serap ŞAHİN

Yılın ikinci asgari ücretinin belirlenmesinin ardından trafik cezalarında ciddi artış yaşandı, kurallara uymayan vatandaşların cebini yakacak noktaya geldi.

Yeni cezalara göre, ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 103 TL olarak belirlendi.

Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak bin 810 TL, trafik ışıklarına riayet etmeme 3 bin 620 TL, trafik levha ve işaretlerine uymamanın cezası ise bin 810 TL’ye yükseldi.

Denetimlerde sıklıkla karşılaşılan alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmenin cezası ise 9 bin 51 TL oldu.

Radar olan yerlerde hız sınırını aşmanın cezası ise aşılan kilometreye göre 4 bin 525 TL ve 50 puan cezaya kadar çıkıyor.

Hız sınırını aşmak bin 810 TL

Hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak- brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası ve 5 puana denk geliyor.

Ocak ayında bu miktar 1356 TL iken yeni asgari ücrete göre 1810 TL’ye yükseldi.

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmanın cezası da 1356 TL’den 1810 TL’ye çıktı.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası brüt asgari ücret kadar

Sürüş ehliyetsiz araç kullananlar da yeni düzenlemeye göre yandı.

Yapılan kontrollerde, ehliyetsiz araç kullanan sürücüler 18 bin 103 TL para cezasına çarptırılacak, 100 puanı gidecek.

Kırmızı ışıkta geçmek 3 bin 620 TL

Kırmızı ışıkta geçip trafik ışıklarına riayet etmemenin cezası da brüt asgari ücretin %20’sine denk geliyor.

Ocak ayında 2 bin 712 TL ve 30 ceza puan olan trafik suçu, 3 bin 620 TL’ye yükseldi.

Trafik levhalarına uymamak 15 puan

Trafik levha ve işaretlerine uymayan sürücülere uygulanan ceza, brüt asgari ücretin %10’u.

Bu rakam, yeni düzenlemeye göre 1356 TL olan bu miktar yeni asgari ücrete göre bin 810 TL olarak güncellendi. Trafik levha ve işaretlerine uymamak da 15 puan ceza kesiliyor.

Alkollü araç kullananlar yandı

Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmenin cezası brüt asgari ücretin %50’si kadar para cezası uygulanıyor.

Ocak ayından bu yana 6 bin 781 olan bu miktar 9 bin 51 TL oldu. Ayrıca 100 puana da neden oluyor.

Radar olan yerlerde hız sınırını aşmak 50 puana kadar çıkıyor

Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak, brüt asgari ücretin %10’u kadar para cezası ve 5 puana neden oluyor. Bin 356 TL olan bu miktar bin 810 TL’ye çıktı.

Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreden 40 kilometreye kadar aşmanın cezası da brüt asgari ücretin %15’i kadar para cezası ve 25 puan ceza.

İki bin 34 TL olan bu miktar 2 bin 715 TL’ye çıktı.

Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak da brüt asgari ücretin %25’i kadar para cezası artı 50 puan. 3 bin 390 TL olan bu miktar da 4 bin 525 TL’ye yükseldi.