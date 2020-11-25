Trafik kazasında polise yalan bilgi veren 2 kişi tutuklandı
Girne Salih Miroğlu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili polise yalan söylemekten 2 kişi tutuklandı.
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Girne Salih Miroğlu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili polise yalan söylemekten 2 kişi tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 23 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında, M.M.B.’nin (E-36), NB 912 plakalı aracı alkollü olarak kullanarak, trafik kazası yapan Y.C’yi cezadan kurtarmak maksadıyla, aracı kendisinin kullandığını söyleyerek polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
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