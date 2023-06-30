Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mağusa-Lefkoşa yolunda, dikkatsizce araba kullanan bir kişi, yolun kenarında gitmekte olan bisiklet sürücüsü Cemal KARADAĞ'a vurdu. Karadağ kurtarılamadı

Polisten yapılan açıklama:

30.06.2023 tarihinde, saat 12:50 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu boyunca dikkatsizce seyreden Elena KRASULINA (K-42), yönetimindeki PT 822 plakalı salon araç ile Aslanköy yakınlarında Kale boya önlerine geldiğinde önünde soldan birinci şerit içerisinde bisikleti ile seyreden Türkmenköy'de sakin Cemal KARADAĞ (E-48) kullanımındaki bisiklete çapmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Cemal Karadağ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Elena KRASULINA tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.