Trafik kazası: 1 kişi yoğun bakımda

Kayalar Köyü ile Sadrazam Köyü arasında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Motor sürücüsü Gökalp Hilkat, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Hilkat, Girne Suat Günsel Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

"15.05.2021tarihinde 17:15 raddesinde Kayalar Köyü ile Sadrazam Köyü anayolunda 1-2 kilometreleri arasında Sadrazam köy istikametine doğru seyreden Lefke'de sakin Gökalp Hilkat (43) yönetimindeki HY 124 plakalı Piaggio runner 125 cc motosiklet sürüsücüsünün sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Gökalp Hilkat kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra Girne'de Suat Günsel Hastanesi'ne sevk edilerek beyninde olan kanama nedeni ile yoğun bakım servisinde müşahide altına alınmıştır. Kaza sonucu HY 124 plaklı motosiklette 2000 TL tahmin edilen hasar meydana gelmiştir."