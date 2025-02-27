Trafik kazaları: 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı, 1 araç yandı

Ülkede dün meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı, 1 araç yandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbatoğlu Caddesi üzerinde, Emir Uyanık (E-27), 70 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 686 plakalı salon araçla seyrettiği sırada Ortaköy trafik ışıklarına geldiğinde, “U” dönüşü yapmak için dikkatsizce sağ şeride girmesi sonucu, o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden Hudayberdy Rozyyev (E-27) yönetimindeki RH 241 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan RH 241 plakalı motosiklet sürücüsü Hudayberdy Rozyyev, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. MG 686 plakalı araç sürücüsü Emir Uyanık, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

Lefkoşa’da yine dün gece Bedrettin Demirel Caddesi'nde İbrahim Sular (E-28), 51 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VP 467 plakalı salon araçla seyrettiği sırada Rapa Ltd. önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü İbrahim Sular aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Yol kenarındaki köprü betona çarpan araçta akaryakıt kaçağı yangına neden oldu

Ercan-Gaziköy ana yolu üzerinde Yaşar Koşar (E-57) yönetimindeki PH 872 plakalı salon araç ile Gaziköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Gaziköy’ün girişindeki Alpet Petrol İstasyonu önlerinde geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sol kenarındaki köprü betonuna çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kaza sonucu PH 872 plakalı araçta oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi neticesinde ise konu araçta yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

Yoldan çıkan araç üç metre derinliğe düştü...

Tatlısu-Geçitkale anayolu üzerinde virajlar mevkiinde Ramadan Öke (E-35) yönetimindeki SC 551 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve yaklaşık üç metre derinliğe düşüp tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kendi imkanları ile gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde acil serviste gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Dikkatsizlik sonucu orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde de, Ramazan Edis (E-53) yönetimindeki HL 146 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Asal Oto Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle HL 146 plakalı araç yolda takla attı ve tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.