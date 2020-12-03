Trafik ışıkları elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kaldı
Girne Çevre Yolu üzerindeki Eziç kavşağı ile Zeytinlik yol kavşağında bulunan trafik ışıkları, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kaldı.
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Girne Çevre Yolu üzerindeki Eziç kavşağı ile Zeytinlik yol kavşağında bulunan trafik ışıkları, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kaldı.
Polis Basın Subaylığı, bu kavşakları kullanacak sürücüleri; yavaş, dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları konusunda uyardı.
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