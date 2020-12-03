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Trafik ışıkları elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kaldı

Trafik ışıkları elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kaldı

Girne Çevre Yolu üzerindeki Eziç kavşağı ile Zeytinlik yol kavşağında  bulunan trafik ışıkları, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kaldı.

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Girne Çevre Yolu üzerindeki Eziç kavşağı ile Zeytinlik yol kavşağında  bulunan trafik ışıkları, elektrik kesintisi nedeniyle devre dışı kaldı.
Polis Basın Subaylığı,  bu kavşakları kullanacak sürücüleri; yavaş,  dikkatli ve kontrollü bir şekilde geçiş yapmaları konusunda uyardı.

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