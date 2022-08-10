Trafik denetimlerinde 275 kişi rapor edildi, 14 sürücü trafikten men edildi

Polis, dün ve bugün, 20.00-01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, asayiş ve trafik denetimleri yaptığını bildirdi.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren kahvehane ve gece kulüplerinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 18 kişin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, toplam 550 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 239 araç sürücüsü rapor edilirken, 14 araç sürücüsü ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

İskele’de faaliyet gösteren eğlence yerleri ve kumarhanelerde yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise, toplam 328 araç kontrol edildi. Suç işlediği tespit edilen 36 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edildi.