Trafik Çalıştayı’nda sorunlar ve çözüm yolları irdelendi

İnşaat Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü iş birliğiyle düzenlenen “Trafik Güvenliği Çalıştayı ve Sergisi”nde ülke trafiğinde var olan sorular, ilgili paydaşların katılımıyla irdelendi ve çözüm yolları tartışıldı.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda yer alan çalıştayın dünkü (Çarşamba) ilk gününde açılış konuşmalarının ardından Türkiye ve İngiltere’den akademisyen ve uzmanların sunumlar yaptı. Çalıştayın ikinci ve son günü olan bugün oluşturulan dört masada trafikle ilgili konular daha derinlemesine irdelendi ve çalıştay sonuç raporuna girmesi için görüşler kaleme alındı.

“Ülkemizdeki trafik güvenliğinin çağdaş regülasyonlara ulaşarak, insan ve çevreyi koruyucu teknolojilerden istifade eden stratejik hedeflerle planlanmasına yönelik ulusal düzeydeki çalışmaları desteklemek ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek” amacıyla düzenlenen çalıştayın ilk gününe, hükümetten sadece Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu katılırken, bugünkü tematik masa çalışmalarında Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın da yer aldı.

Çalıştaydaki masaların ana konuları şöyle:

Masa 1: İnsan Faktörü ve Trafik Psikolojisi; Masa 2: Araç Güvenliği ve Denetim Sistemleri; Masa 3: Elektrikli Araçlar ve Altyapı Planlaması ve Masa 4: Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Sistemleri.”

İlk gün oturumları

Trafik Güvenliği Çalıştayı ve Sergisi’nin ilk gününde kaza nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı kaza fotoğrafları sergisi de açıldı.

KKTC ve Türkiye’deki oda başkanları, ODTÜ KKK Rektörü, Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın konuşmalarıyla başlayan çalıştayın davetli ana konuşmacıları sırasıyla şöyleydi:

“Trafik Psikolojisi ve İnsan Faktörü- Prof. Dr. Bahar Öz; Araç Güvenlik Sistemleri ve Kaza Riskine Etkileri-Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Özer; Trafik Güvenliği İçin Araç Muayenesi, Teknik Güvenlik Denetimi ve Filo Mühendisliği-Ali Ekber Çakar; Elektrikli Araçlar: Güvenlik, Çevresel Etkileri ve Akıllı Şebeke Entegrasyonu-Dr. Öğretim Üyesi Emre Bulut; Altyapı İhtiyaçları ve Trafik Planlaması-Doç. Dr. Göktuğ Tenekeci; Sürdürülebilir Ulaşım ve Çevre Dostu Çözümler-Doç. Dr. Hande Işık Öztürk; Teknoloji ve Akıllı Trafik Sistemleri: Prof. Dr. Yalçın Alver.”

Çalışma gruplarının oturumlarının yapıldığı bugün, ana başlıklar derinlemesine incelendi ve moderatörler tarafından masalardan çıkan görüşler özetle sunuldu.

Oda başkanlarının kapanış değerlendirmeleri

Çalıştayın kapanışında konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci çalıştaydan çıkan görüşleri derleyip oda politikalarında ve lobi çalışmalarında kullanacaklarını, önlemlerin hayata geçmesi için siyasilere baskı yapacaklarını söyledi.

Ekinci, bazı önerilerin projelendirileceğini de kaydetti.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner de trafikte iyileştirme tedbirleri bağlamında iki odanın çalışma yapacağını ve bu konunun peşini bırakmayacağını vurguladı. Yarkıner, ilgili bakanlıklarla da çalışarak trafik önlemlerinin hayata geçirilmesine çalışacaklarını; çalıştayla önemli bir görevi yapmanın huzurunu taşıdıklarını ifade etti.

Trafik Güvenliği Çalıştayı’nın sonuçlarının raporlanarak önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2024 yılında trafikte 51 kişinin hayatını kaybettiği Kıbrıs’ın kuzeyinde 2025 yılında bugüne kadar 19 ölümlü trafik kazasında 21 can kaybı var.