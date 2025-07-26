Trafiğe bir can daha!

Girne - Tatlısu Anayolu'nda sabahın erken saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında 24 yaşındaki Waıll Mohammed Omar Ahmad Ahmad yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza bu sabah saat 04.00 sıralarında gerçekleşti. KU 963 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada Sun Valley Sitesi önlerinde dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine doğru yolun solunda çıkarak çıkıp toprak banket içerisindeki köprü başına çarpıp takla attı, ardından reklam tabelasına vurarak durabildi.

Kaza sonucu araç sürücüsü 24 yaşındaki Waıll Mohammed Omar Ahmad olay

yerinde yaşamını yitirirken, araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Fartun Bashır Abdullahi de ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.