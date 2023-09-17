Trafiğe bir can daha

Alsancak çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir kişi hayata tutunamadı.

Bugün, saat 14.50 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad AHMAD (E-27), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.