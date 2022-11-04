“TPIC” karının ardından, KIB-TEK’e yakıt temini ihalesi iptal edildi
Üst’El Hükümeti’nin, KIB-TEK’in ihtiyaç duyduğu yakıtı Türkiye’deki TPIC’ten alınması yönündeki kararının ardından Rekabet Kurulu, Sidereal Lines LTD’nin yaptığı itirazı değerlendirerek, KIB-TEK’e yakıt teminine ilişkin ihaleyi iptal etti.
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Üst’El Hükümeti’nin, KIB-TEK’in ihtiyaç duyduğu yakıtı Türkiye’deki TPIC’ten alınması yönündeki kararının ardından Rekabet Kurulu, Sidereal Lines LTD’nin yaptığı itirazı değerlendirerek, KIB-TEK’e yakıt teminine ilişkin ihaleyi iptal etti.
Rekabet Kurulu’nun söz konusu iptal kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hafta başında Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan Ünal Üstel, bundan sonra yakıtın TPIC’ten temin edileceğini açıklamıştı.
Üstel’in ardından konuşan hükümetin küçük ortağı Erhan Arıklı ise “İhaleleri tarihe gömeceğiz” demişti.
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