Tozlu hava yine etkili olacak 

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratmasının beklendiğini duyurdu ve toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, tozlu havanın yarın akşam saat 20:00 sıralarından; 31 Mayıs Salı gece 24:00’e kadar etkili olmasının beklendiği yer aldı.