Tozlu hava yarın gece yarısına kadar devam edecek
Meteoroloji Dairesi, tozlu havanın yarın gece yarısına kadar süreceğini duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, tozlu havanın yarın gece yarısına kadar süreceğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan son duyuruda, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin yarın gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratmasının beklendiği belirtildi. Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşlara tedbirli olmaları tavsiye edildi.
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