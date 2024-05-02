Tozlu hava cumartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, saat 11.00’den itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin 4 Mayıs Cumartesi saat 20.00’ye kadar bölgede etkili olacağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.