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Tozlu hava cumartesi gününe kadar sürecek

Tozlu hava cumartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, saat 11.00’den itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.

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Meteoroloji Dairesi, saat 11.00’den itibaren Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin 4 Mayıs Cumartesi saat 20.00’ye kadar bölgede etkili olacağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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