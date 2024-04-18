Tozlu hava cumartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji Dairesi, tozlu havanın yarattığı kirliliğin cumartesi gününe kadar devam edeceği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgede yarattığı hava kirliliğinin cumartesi günü saat 12.00’ye kadar devam etmesinin beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.