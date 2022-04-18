Toz bulutuna dikkat: “Gerekli önlemleri almadan açık havaya çıkmayınız”

Ülkeyi etkisi altına alan toz bulutu yarattığı hava kirliliğiyle en çok da toza karşı hassasiyeti olan kişileri etkiliyor, uzmanlar tedbirli olunması için tavsiyelerde bulunuyor.

Toz bulutundan en çok küçük çocuklar, alerjik, astım hastası ve hassas bünyeli kişilerin etkileneceğini ifade eden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Umut Altunç, gerekli önlemleri almadan açık havaya çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Altunç, mevsim koşulları nedeniyle bu dönemde alerjik öksürükler, horoz öksürüğü ve astım ataklarının çok daha sık görüldüğünü ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr Umut Altunç şunları ifade etti:

“Türkiye’nin büyük bir bölümünü ve Kıbrıs’ı etkisi altına alan toz bulutu nedeniyle uyarı: küçük çocuklu aileler, alerjik, astım hastası, hassas bünyeli kişiler gerekli önlemleri almadan açık havaya çıkmayınız

Mevsim koşulları nedeniyle bu dönemde alerjik öksürükler, horoz öksürüğü ve astım atakları çok daha sık görülmektedir.”