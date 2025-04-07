Tosunoğlu istifa etti, şimdi ne olacak?

Ertuğrul SENOVA

‘Bağımsız’ Milletvekili Hasan Tosunoğlu, istifasını Meclis Genel Kurulu’na sundu.

İstifanın, İçtüzük gereği Meclis Genel Kurulu tarafınca onaylanması durumunda Kıbrıs’ın kuzeyi, Haziran ayında sandık başına gidecek.

Ancak UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, “ara seçim, erken seçime dönüşmesin” yönündeki telaşı nedeniyle, istifayı kabul etmeyeceği ya da Meclis’in tatile gireceği Haziran ayında konuyu Genel Kurul’un gündemine getirerek, Ekim ayındaki Cumhurbaşkanı seçimlerine kadar erteleyeceği iddia ediliyor.

Öte yandan ana muhalefet CTP’nin ise ara seçim değil; erken genel seçim yönünde ısrarcı olduğu kulislere yansımış durumda…

Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Tosunoğlu’nun istifasının ilk olarak Meclis Divan Başkanlığı tarafından değerlendirileceğini, ardından da Meclis Genel Kurulu’nun onayına sunulacağını söyledi.

Öztürkler, bir milletvekilinin istifasıyla ilgili karar merciinin Meclis Genel Kurulu olduğunu ifade ederek, “Meclisin, istifaya ilişkin ret ve kabul hakkı var. İstifanın Meclis’te onaylanması durumunda, Haziran ayında ara seçim yapılır” dedi.

Anayasa’ya göre, ara seçimler Haziran ayının son pazarı yapılıyor.

Kulislerde, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, özellikle “başörtüsü krizi” nedeniyle büyük oranda destek kaybettiği, bu kapsamda “ara seçimin, erken genel seçime dönüşmesi” konusunda korku yaşadığı konuşuluyor.

UBP – YDP – DP koalisyonunun bu nedenle ara seçimi Cumhurbaşkanı seçimlerine kadar ertelemek ya da Hasan Tosunoğlu’nun istifasını Meclis Genel Kurulu’nda reddetmek gibi yollara başvurması bekleniyor.

Hükümetin, ara seçimi Cumhurbaşkanı seçimlerine kadar ertelemesinin tek yolu ise, istifaya ilişkin onayı, Meclis’in tatile girmesinden sonraya bırakmak…

Ne olmuştu?

Demokrat Parti'den istifa eden ve "bağımsız milletvekili" olarak Meclis’te bulunan Hasan Tosunoğlu’nun Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüttüğü döneme dair Başsavcılık tarafından bir dosya hazırlanmış durumda.

Meclis’e ulaştırılan söz konusu dosya kapsamında Tosunoğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.

Hafta sonu bir açıklama yaparak, kendisi hakkında hazırlanan dosyayı “karalama operasyonu” olarak niteleyen Tosunoğlu, geçtiğimiz aylarda da, milletvekili olduktan sonra oğullarına devrettiği aile şirketi 'Tosunoğlu İnşaat'a yönelik yürütülen soruşturmayla gündeme gelmişti.

Devlet ihalelerine katılan söz konusu şirketin direktörlerinden biri olan oğlu, soruşturma kapsamında tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Bu süreçte, milletvekillerinin birinci derece yakınlarının devlet ihalelerine katılmaları "etik" açıdan tartışma konusu olmuştu.

Şimdi ise benzer iddialar, bu kez Tosunoğlu’nun, vekil olmadan önce başkanlık yaptığı Kooperatif Merkez Bankası dönemiyle ilgili gündeme geliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tosunoğlu, daha önce, banka yönetim kurulu başkanı olduğu döneme ilişkin kendi talebiyle bir polis soruşturması yürütüldüğünü ve bu soruşturmanın herhangi bir suç unsuruna rastlanmadan sonuçlandığını savundu.

Ancak savcılık makamının yeni bir dosya hazırlaması, geçmiş soruşturmanın kamuoyundaki etkisini gölgede bıraktı...

Tosunoğlu’nun açıklamasında dikkat çeken bir başka nokta ise “ifadesine başvurulmadan dosya hazırlandığı” yönündeki serzenişi oldu. Ancak, bu durum savcılığın elindeki belgelerin ve tanıklıkların Tosunoğlu’nun doğrudan ifadesine gerek duymayacak kadar güçlü olduğu yorumlarına da yol açtı.

Aynı açıklamada, “Milletvekilliği ya da dokunulmazlık zırhının ardına saklanacak değilim” ifadesini kullanan Tosunoğlu, milletvekilliğini “amaç değil araç” olarak gördüğünü söyledi.

Süreci “alelacele ve acemice” bir karalama girişimi olarak değerlendiren Tosunoğlu, aile şirketlerine yönelik devam eden soruşturmayı da "operasyon" olarak niteledi.

Aile şirketine yönelik iddialar

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun oğluna ait Tosunoğlu İnşaat Ltd., KKTC Merkez Bankası’nın yeni hizmet binası ihalesini kazanmasının ardından sahtecilik ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. İhaleye katılan bir başka firmanın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, şirket direktörlerinden Uğur Tosunoğlu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, MİK’e sunulan teklif belgelerinde usulsüzlük yapıldığını ve bazı belgelerin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Uğur Tosunoğlu, “sahte belge düzenleme”, “sahtekarlıkla para temin etmeye teşebbüs” ve “yasal görevlilere riayetsizlik” gibi suçlamalarla yargı sürecine dahil edildi.

Milletvekili Hasan Tosunoğlu ise süreci “itibar suikastı” olarak nitelendirmiş, oğlunun suçsuz olduğunu savunmuştu. Soruşturma halen devam ediyor.