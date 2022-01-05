Tosunoğlu: “Cirosu 2 milyon TL’ye kadar olan firmalara 3 yıl vergi affı gelecek”

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, özellikle küçük ve orta boy işletmelere sicil affı getirerek devletin yarattığı kredilerden yararlanması için çalışma yapacaklarını söyledi.

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili adayı Hasan Tosunoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay ile Markaj programına konuk olarak seçilmesi halinde parti olarak hangi projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

“Konut projemizi önemsiyoruz”

Tosunoğlu, Demokrat Parti’nin hiçbir partinin gündeminde olmayan konut projesini hayata geçireceğini ifade ederek, gençlerin uzun vadeli düşük taksit miktarlarıyla ev sahibi olabileceğini kaydetti.

Pandemi sürecinin ardından KOBİ’lere destek verileceğinin açıklandığını ancak neredeyse yüzde 70 işletmenin bu destekten yararlanamadığını ifade eden Tosunoğlu, sicil affı ile esnafın krediye erişiminin önündeki engelleri kaldıracaklarını belirtti.

Tosunoğlu şöyle konuştu:



“Bu hükümet KOBİ’lere 150 milyon TL destek vereceğini açıkladı ancak bu miktar 20-30 milyon TL’yi geçerse ben bu işten anlamıyorum diyeceğim. Dert büyük iş adamlarına vermekse paketin adını değiştireceğiz. Sicil affının olmamasından dolayı birçok noktada sıkıntı yaşanıyor. İnsanlar bu krediye erişim sağlayamayacak.

Bu kurallardan dolayı esnaflar bu desteklere erişemiyor. Böyle yapmayacaksak her şey bir şovdan oluşuyor demektir.”

Tosunoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “DP olarak 2 milyon TL’ye kadar cirosu olan firmalara 3 yıl vergi affı getireceğiz. Bu pandemi döviz krizinin neticesinde bugün ülkenin şirketleri kapanma noktasına gelmiştir. Bunu göre göre işletmelerin kapatılmasını kabul edemeyiz.”