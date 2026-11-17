Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, ülke genelinde kronikleşen çöp sorununun, Karpaz bölgesinde vahim bir boyuta ulaştığını belirterek, atık sorununa karşı ivedilikle kısa, orta ve uzun vadeli kapsamlı eylem planlarının hayata geçirilmesini istedi.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, aksi takdirde nefes alınan doğal ortamların kısa süre içinde tamamen tahrip olacağını belirtti.

Borak, "Hükümet tarafından, katı ve doğal atık yönetimi konusunda herhangi bir vizyon ortaya konulmaması, vahşi depolama uygulamalarının sürmesi ve somut projelerin üretilmemesi eşsiz doğamızı ve çevremizi her geçen gün hızla yok etmektedir” dedi.