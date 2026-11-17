Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne milletvekili adayı Serhat Akpınar, seçim hedeflerinin olası bir koalisyon yapısı içinde, mecliste kendi gruplarını oluşturacak gücü elde etmek olduğunu kaydederek, “Bizim vaatlerimiz değil, çözümlerimiz var” dedi.

Akpınar, Kıbrıs Tv’de Bahar Sancar’ın Seçim Gündemi programına konuk oldu.

Akpınar, özel sektörün güçlendirilmesi, turizm master planı, hafif raylı sistem projesi ve sağlıkta kapsamlı bir dönüşümle ilgili açıklamalarda bulundu.

Akpınar, seçim hedeflerinin olası bir koalisyon yapısı içinde, mecliste kendi gruplarını oluşturacak gücü elde etmek olduğunu söyledi. “Bizim vaatlerimiz değil, çözümlerimiz var!” diye konuşan Akpınar, “Bu çözümleri hizmet olarak insanımıza götürebilmek için olası bir koalisyon yapısı içinde daha güçlü yer almalıyız” dedi. Vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmaları değerlendiren Akpınar, tüm ziyaretlerde pek çok sorunla karşılaştıklarını ancak en önemli konu başlığının hayat pahalılığı olduğunu aktardı. Vatandaşların tüm endişelerini giderecek plan ve projeleri Demokrat Parti olarak temas ettikleri herkese doğru şekilde anlatma gayretinde olduklarını belirten Akpınar, “Şu anda halkımızla paylaştığımız, insanımızın refah seviyesini artıracak hizmetleri yeni dönemde hayata geçireceğiz” dedi.

“Bir dönüşün başlatacağız”

KKTC’de bugüne kadar vatandaşın ihtiyaç duyduğu konularda herhangi bir politika oluşturulmadığını, sorunların günü kurtaran adımlarla çözüldüğünün altını çizen Akpınar, Demokrat Parti olarak politika oluşturma konusunda bir dönüşüm süreci başlatacaklarını belirtti. “Bugüne kadar KKTC’de politika oluşturulmadığı için, yeterli adımların atılmaması ve vizyon eksikliği nedeniyle yeni bir dönüşüm sürecine ihtiyacımız var. Bunun için de belirlenecek tüm politikalar için önce nüfusumuzu bilmemiz gerekiyor. Nüfusumuzu bilmek suretiyle tüm sektörel açılımları planlıyoruz” diyerek nüfus sayımının önemine değinen Akpınar, Mimarlar ve Mühendisler Odası’nın ortaya koyduğu çalışmayı hatırlattı. Çalışmaya göre, dağın kuzeyinde, yani Girne kıyı hattı boyunca 2030’a kadar 400 bine ulaşacak bir nüfusun öngörüldüğünü ifade eden Akpınar, “Oradaki insanlarımızın eğitimden sağlığa, çevreden altyapıya kadar ihtiyaç duyacağı hizmetleri düşünmemiz lazım. Bunu da yerel yönetimlerle birlikte yürütmemiz gerekiyor” dedi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik dinamiklerin ivedilikle oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Akpınar, “Ülkeye döviz getirecek sektörlerin korunması ve öncelikli hale getirilmesi suretiyle maliyede oluşan kayıpların süratli bir şekilde giderilmesini sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle özel sektörün güçlendirilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu. Özellikle inşaat ve emlak sektöründe alınmış olan yanlış kararların hızla değiştirilmesi, yükseköğretim, turizm gibi alanların güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Akpınar, Demokrat Parti’nin tüm bu alanlarda atacağı somut adımların her detayıyla belirlendiğini söyledi.

“Turizm gelirlerimiz iki kat artacak”

Yükseköğretimde 200 bin öğrenci hedeflendiğini, turizmde ise 2 milyar Euro olan geliri, 4 milyar Euro’ya çıkartacak master planının hazır olduğunu açıklayan Akpınar, “Yeni dönemde turizmde hedefimiz, kitle turizmi ve casino turizminin ötesinde eko ve agro turizmi de güçlendirmek, kültürel mirasımızı çekim merkezi haline getirmek olacak” dedi. Turizm Bakanlığı’nın hükumet ve koalisyon yapısı içinde turizmin gelişimi için ihtiyaç duyduğu kaynağı kullanmakta zorlandığı için gereken açılımları yapamadığını ifade eden Akpınar, “İhracatın ise 500 milyon Euro’ya çıkacağı iç açılımlar yapacağız. Bunun için de yerel üretime büyük destek sunacağız.

“Hafif raylı sistem ile çağ atlayacağız”

Toplu taşımacılıkta dünya standartlarının uygulanacağını açıklayan Akpınar, Güzelyurt ile Lefke’yi, Gazimağusa ile Lefkoşa’yı bağlayacak hafif raylı sistem projesinin hazır olduğunu söyledi. “İnsanımızın ihtiyaç duyduğu toplu taşıma hamlesini yapacağız. Hem hızlı hem de kaliteli toplu ulaşımı ülkemize kazandıracağız. Ercan Havalimanı’nın merkez olacağı şekilde hazırladığımız proje, dünyadaki diğer örneklerinin standartlarında olacak ve toplu taşımacılıkta çağ atlamamızı sağlayacak” dedi.