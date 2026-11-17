Cittaslow Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan “Paris’in Seçimi” adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluşarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

13 Kasım Cuma akşamı İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Mitolojik bir hikâyeyi sahneye taşıyan “Paris’in Seçimi”; bir plan, bir savaş ve bir güzellik yarışması etrafında şekillenen etkileyici anlatımıyla izleyicileri farklı bir dünyaya götürdü.

Yazar Leyla Ulubatlı’nın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Mehmet Ulubatlı üstlenirken, yönetmen yardımcıları Cemile Zurnacılar ve Hanife Özyürek oldu.

Cittaslow Yeniboğaziçi Belediye Tiyatrosu bünyesinde sahnelenen oyunda genç oyuncuların sergilediği performans, sahne enerjileri ve özverili çalışmaları gecenin en güzel yanlarından biri oldu. Tiyatro sahnesinde bir araya gelen gençlerin sanata duydukları ilgi ve heyecan, kültür ve sanatın toplum yaşamındaki birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Cittaslow Yeniboğaziçi Belediyesi, kültür ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturma, özellikle gençlerin sanatsal gelişimine katkı sağlama ve yerel kültür yaşamını zenginleştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, oyunun hazırlanmasında emeği geçen yazar Leyla Ulubatlı’ya, yönetmen Mehmet Ulubatlı’ya, yönetmen yardımcılarına, sahne arkasında görev alan tüm ekibe ve genç oyunculara teşekkür ederek sanatseverlerin gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cittaslow Yeniboğaziçi Belediyesi, sanatın ışığında yeni projeler ve yeni sahnelerle kültür-sanat çalışmalarına devam edecek.